Княжеский суд и мушкетерский турнир. Чем удивит фестиваль "Времена и эпохи" 10 и 11 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На фестивале истории "Времена и Эпохи" в начале следующей недели гостям предложат посмотреть захватывающие сражения с участием дружинников средневековой Руси, мушкетеров, пикинеров, а также увлекательные спектакли. Об этом сообщает оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

В понедельник, 10 июня, в парке "Коломенское" на площадке "XVI век. Подготовка к Тридцатилетней войне" с 13:00 до 14:00 пройдет мушкетерский турнир. С 15:00 до 16:00 можно будет понаблюдать за сражением воинов на пятиметровых пиках. С 18:00 до 19:30 пройдет постановочное сражение "пики и мушки".

В этот же день на Святоозерской улице на площадке "Русь. Средневековье. Расцвет" с 16:00 до 18:00 можно будет увидеть учебные поединки, в которых старшие дружинники обучат младших искусству фехтования на мечах и древковом оружии. А после для гостей покажут сцены древнерусского суда. Еще одно настоящее сражение пройдет на площадке "Средневековый университет" с 15:00 и 17:00.

Во вторник, 11 июня, в музее-заповеднике "Коломенское" при "Дворе Ричарда Львиное Сердце" можно будет насладиться конными состязаниями между европейскими и сарацинскими всадниками. На Тверском бульваре, 19 на площадке "Османская империя XVI-XVII века" пройдут выступления театра теней "Керагез". Выступления будут длиться около 20 минут в 18:00, в 19:00 и 20:00.

Более подробную информацию о площадках можно узнать на официальном сайте фестиваля "Времена и Эпохи". Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня.

