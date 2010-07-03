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09:53

Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью

город медицина

09:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.

"На объекте выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как уточняется, общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит около девяти тысяч квадратных метров.

Во взрослой поликлинике будут следующие подразделения: отделение профилактики; два терапевтических отделения; блок хирургических кабинетов; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек; отделение реабилитации.

В детской поликлинике будут помещения вестибюльной группы с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами; школьно-дошкольного отделения; отделения здорового ребенка; педиатрическое отделение; блок хирургического кабинета; блок кабинетов функциональной диагностики; дневной стационар на шесть коек; физиотерапевтический блок кабинетов.

Поликлиника находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 16.

Ранее стало известно, что в районе Замоскворечье до конца текущего года появится поликлиника для взрослых и детей.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 320 посещений за одну смену. Поликлиника расположится по адресу Большой Строченовский переулок, владение № 23А.

К настоящему моменту специалисты практически завершили фасадные и отделочные работы. Сейчас продолжается устройство внутренних инженерных систем и благоустройство территории. В ближайшее время специалисты получат медицинское оборудование, после чего приступят к его установке.

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город медицина

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