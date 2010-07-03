Детско-взрослую поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в Беговом районе осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Осенью текущего года в столичном районе Беговой планируют ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
"На объекте выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Как уточняется, общая площадь шестиэтажного здания поликлиники составит около девяти тысяч квадратных метров.
Во взрослой поликлинике будут следующие подразделения: отделение профилактики; два терапевтических отделения; блок хирургических кабинетов; блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики; дневной стационар на 10 коек; отделение реабилитации.
В детской поликлинике будут помещения вестибюльной группы с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами; школьно-дошкольного отделения; отделения здорового ребенка; педиатрическое отделение; блок хирургического кабинета; блок кабинетов функциональной диагностики; дневной стационар на шесть коек; физиотерапевтический блок кабинетов.
Поликлиника находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 16.
Ранее стало известно, что в районе Замоскворечье до конца текущего года появится поликлиника для взрослых и детей.
Медицинское учреждение будет рассчитано на 320 посещений за одну смену. Поликлиника расположится по адресу Большой Строченовский переулок, владение № 23А.
К настоящему моменту специалисты практически завершили фасадные и отделочные работы. Сейчас продолжается устройство внутренних инженерных систем и благоустройство территории. В ближайшее время специалисты получат медицинское оборудование, после чего приступят к его установке.
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