В Замоскворечье появится поликлиника для взрослых и детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья до конца 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 320 посещений за одну смену. Поликлиника расположится по адресу Большой Строченовский переулок, владение № 23А.

К настоящему моменту специалисты практически завершили фасадные и отделочные работы. Сейчас продолжается устройство внутренних инженерных систем и благоустройство территории. В ближайшее время специалисты получат медицинское оборудование, после чего приступят к его установке.

В детском отделении учреждения разместятся процедурный блок выходного дня, педиатрическое отделение, кабинеты специалистов, блок кабинетов функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения, дневной стационар, отделение для младенцев.

Во взрослом отделении расположатся терапевтическое отделение, кабинеты специалистов и функциональной диагностики, отделения восстановительного лечения и дневного стационара.

Поликлиника будет иметь современное и технологическое медицинское оборудование. А для удобства маломобильных людей в ней будут установлены комфортные лифты, пандусы и указатели.

