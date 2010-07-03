В Южном Медведкове построят детскую поликлинику

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Детскую поликлинику построят в районе Южное Медведково. В ней будут отделения диагностики, хирургии, педиатрии, реабилитации и круглосуточной помощи на дому, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В здании будет работать молочно-раздаточный пункт. Поликлиника будет рассчитана на 320 посещений в смену. Она будет готова в 2020 году. Сейчас строители завершают возведение конструктива здания.

Отмечается, что планировка помещений будет создана в соответствии с новым стандартом обслуживания, который позволит избегать очередей, повысить комфорт и доступность врачебной помощи. Также у поликлиники будет своя подъездная дорога.

Ранее сообщалось, что в Измайлове появится два детских сада, школа, детская поликлиника, спорткомплекс и общественный центр.