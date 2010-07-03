Работы советских художников-нонконформистов покажут в Новой Третьяковке

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Выставка "Свободный полет" пройдет в Новой Третьяковке с 21 июня по 22 сентября, передает пресс-служба музея.

Экспозиция станет первым проектом, который проведут на новой площадке галереи "Западное крыло". Посетители увидят произведения графики, скульптуры и живописи советских художников-нонконформистов из коллекции Музея AZ.

В частности, там представят картины Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Петра Беленока и Лидии Мастерковой.

В рамках выставки также продемонстрируют киноработы режиссера Андрея Тарковского и музыкальные произведения Кшиштофа Пендерецкого, Николая Каретникова, Эдуарда Артемьева и Ираиды Юсуповой.

Нонконформизм – неофициальное, подпольное искусство, существовавшее в СССР в 1960–1980-е годы.

Ранее сообщалось, что с 21 июня до 31 июля в Государственном музее Востока пройдет персональная выставка грузинского авангардиста Кирилла Зданевича.