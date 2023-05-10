Строительство подстанции скорой медицинской помощи почти завершили в Щербинке

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в Щербинке завершено на 98%, в данный момент заканчивается благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Здание находится на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728. В настоящее время специалисты завершили монолитные работы, устройство кровли, внутренних инженерных систем, оборудования, а также выполнили отделку", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что фасад подстанции сделали вентилируемым, для него были использованы металлические кассеты, окрашенные в разные цвета. Левый и правый корпуса учреждения были соединены при помощи остекления центральной части здания.

В одноэтажной части здания была возведена стоянка для 20 машин скорой медицинской помощи с отделением для мойки автомобилей на один пост.

В подвале трехэтажной части возвели технические помещения, в которых расположились кроссовая, электрощитовая, насосная станция сплинкерного пожаротушения, комнаты для инженерных коммуникаций и водомерного узла.

На первом этаже были обустроены комнаты амбулаторного приема, перевязочная, комната для охраны и пожарного поста. Также там будет находиться диспетчерская и комната отдыха для работников, помещение для зарядки аппаратуры, комната для предрейсовых медосмотров, кладовые запаса медикаментов, технические и бытовые помещения.

На втором этаже появились гардеробные, а также кладовые для мягкого и жесткого инвентаря. Для удобства были построены места для сушки одежды и обуви выездных бригад и комната отдыха.

Третий этаж был отведен под административные помещения, архив, аптеку, методический и статистический кабинет, кладовки для перевязочных материалов, белья, средств, мастерская по ремонту аппаратуры.

Также на третьем этаже персонал сможет собраться в зале на 49 мест или отдохнуть в комнате психологической разгрузки.

Ранее Загрутдинов сообщал о завершении строительства поликлиники в Молжаниновском районе. В здании были размещены детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, и взрослое – на 200 посещений в смену.



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