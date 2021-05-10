В парке "Кузьминки-Люблино" начнется сезон велоэкскурсий с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатные велопрогулки в столичном парке "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке города начнут проводить по средам с 12 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что маршруты были разработаны специалистами Мосприроды.
"Остановки запланированы в самых интересных местах парка, гиды расскажут об истории усадьбы, природе, интересных объектах и многом другом", – говорится в материале.
Так, экскурсии будут начинаться по средам в 15:00 по московскому времени. Сбор участников будет проходить по адресу Кузьминская улица, дом 10, строение 1.
Принять участие смогут взрослые и дети старше семи лет, приезжать необходимо на своих велосипедах. Кроме того, в группах действуют ограничения по количеству человек, нужно соблюдать все меры безопасности.
Ранее сообщалось, что сезон по велосипедному спорту открылся на BMX-велодроме "Марьинский". Открытие сопровождалось масштабной BMX-гонкой, в которой участвовали спортсмены от 6 до 18 лет. Организатором выступила спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная".
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