В парке "Кузьминки-Люблино" начнется сезон велоэкскурсий с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные велопрогулки в столичном парке "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке города начнут проводить по средам с 12 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что маршруты были разработаны специалистами Мосприроды.

"Остановки запланированы в самых интересных местах парка, гиды расскажут об истории усадьбы, природе, интересных объектах и многом другом", – говорится в материале.

Так, экскурсии будут начинаться по средам в 15:00 по московскому времени. Сбор участников будет проходить по адресу Кузьминская улица, дом 10, строение 1.

Принять участие смогут взрослые и дети старше семи лет, приезжать необходимо на своих велосипедах. Кроме того, в группах действуют ограничения по количеству человек, нужно соблюдать все меры безопасности.

Ранее сообщалось, что сезон по велосипедному спорту открылся на BMX-велодроме "Марьинский". Открытие сопровождалось масштабной BMX-гонкой, в которой участвовали спортсмены от 6 до 18 лет. Организатором выступила спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная".