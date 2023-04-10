Мюзикл "Миссия "Долголетие" покажут в центрах московского долголетия 12 апреля

Фото: vk.com/mosdolgoletie

Фильм-мюзикл "Миссия "Долголетие" покажут москвичам старшего поколения в центрах московского долголетия в День космонавтики, 12 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В День космонавтики весь мир еще раз вспоминает о том, какой вклад внесли советские ученые в развитие науки, техники и освоение космоса. Многие участники нашего проекта <...> стали свидетелями важного события <...> 12 апреля 1961 года. А сейчас уже они вносят свой вклад в жизнь страны и развитие родного города", – отметил замглавы департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов.

Отмечается, что мюзикл посвящен предстоящему пятилетию "Московского долголетия". Картина выполнена в космической тематике. По сюжету, четыре участника проекта в 2073 году летят на космическом корабле налаживать дружбу с жителями других планет. Из фильма зрители узнают, как появился проект, услышат истории людей, которые благодаря ему исполнили свои мечты.

В музыкальных номерах снялись как непосредственно сами участники "Московского долголетия", так и известные российские артисты, в числе которых Олег Газманов, Виктор Добронравов, Екатерина Гусева, Александр Серов, ВИА "Самоцветы" и другие.

Ранее сообщалось, что занятия о кинематографе, которые проходят в кинотеатрах "Москино" в рамках проекта "Московское долголетие", посетили уже порядка 1,4 тысячи горожан "серебряного" возраста. В рамках лекций участники узнают нюансы кинопроизводства и смотрят фильмы.



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