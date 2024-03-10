Акция "Ночь на катке" пройдет в парке "Ходынское поле" 10 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ежегодная акция "Ночь на катке" пройдет в парке "Ходынское поле" на "Катке FM" 10 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

В сообщении уточили, что для гостей подготовили развлекательную анимационную программу с тематическими аттракционами: боулинг "Пингвины", "Хоккей метлами", "Эстафетные сани", викторины и розыгрыши для всей семьи.

"Приятным сюрпризом станет чайная станция с венскими вафлями и сладкой ватой", – говорится в материале.

Кроме того, пройдет выступление и мастер-класс для детей от фигуристки Карины Анкудимовой, дискотека на льду. Вход на каток и прокат коньков на последний сеанс бесплатны. Акция пройдет с 20:00 до 22:00.

Также в парке "Сокольники" с 21:00 артисты в национальных костюмах северных народов будут развлекать посетителей и делать фотографии на память, а в саду имени Баумана с 19:00 до 19:30 состоится открытый мастер-класс по фигурному катанию, после чего начнется интерактивная анимационная программа.

Помимо этого, Мостуризм организовал бесплатные экскурсии по центру Москвы, приуроченные к празднованию Масленицы. Присоединиться к ним можно до 17 марта. Профессиональные гиды расскажут участникам, что означает поговорка "Первый блин комом" и кого называли словом "ком".

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