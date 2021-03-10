Левкин: реновация позволяет создать в Москве городскую среду нового формата

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что реализация программы реновации позволяет создать в столице пространства нового формата, где главный приоритет – здоровье граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы прекрасно понимаем, что город меняется, становится безопаснее, уютнее, комфортнее", – сказал Левкин.

Он отметил, что построенные по новым стандартам кварталы способствуют снижению уровня загрязнения, заглушают шум и создают стимул для активного образа жизни. Левкин также подчеркнул, что это не менее важный фактор, чем качество строительства жилья.

По словам главы департамента, в программу реновации заложены высокие требования к экологии, безопасности и заботе о здоровье граждан. В ведомстве продолжают думать о том, как еще усовершенствовать требования и какие из лучших международных решений добавить в программу.

Подход urban health ("Здоровый город") призван создать условия, при которых городская среда не будет препятствовать активной и здоровой жизни.

Ранее Левкин рассказал, что сейчас в Москве реализуются несколько проектов с использованием технологий информационного моделирования, к которым относится в том числе пилотный проект жилого дома по программе реновации на Судостроительной улице.