МЧС опровергло слухи о скачке радиации в Москве

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Сотрудники МЧС не наблюдают скачка радиации в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

"Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после появившейся в интернете информации о якобы сильном скачке радиации был усилен мониторинг его уровня. Он измеряется специалистами два раза в день по адресу Каширское шоссе, дом 49.

Информация о превышении уровня радиации в столице появилась в минувшие выходные. Некоторые СМИ говорили, что 60-кратное превышение нормы на датчике показывало на юге столицы.

В октябре прошлого года также появилась информация о якобы радиационном фоне в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды. Инженерно-геологические исследования показали, что в этом месте загрязнения техногенными радионуклидами нет.

