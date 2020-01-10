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Москва 24

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В мире

14:52

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

город за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва вошла в пятерку лучших городов мира, рейтинг которых составили в международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что российская столица поднялась на одну строчку по сравнению с прошлым годом, когда занимала шестое место рейтинга. Это стало возможно благодаря улучшениям показателей по критериям экономических и климатических условий, а также безопасности городской среды.

Следующие места разделили между собой Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим.

"Продвижение в рейтинге с такими соседями, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места, – это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города", – отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

В целом в рейтинге Best Cities 100 ведущих мировых городов оценивают по шести пунктам. В пяти категориях Москва продемонстрировала положительную динамику.

Ранее Москва вошла в тройку мегаполисов мира по строительству дорог. В 2011 году столица занимала последнее место в мире по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов. Сегодня же построено около 932 километров дорог, что принесло прирост дорожной сети на 16 процентов.

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