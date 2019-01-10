Восемь участков в центре Москвы предоставят для нужд метрополитена

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) предоставит восемь участков в Центральном округе Москвы для строительства инженерных коммуникаций, сообщает Агентство "Москва".

Участки общей площадью 0,9177 гектара отдадут в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов. На их территории пройдут работы по выносу водопроводов, канализации и теплосетей.

Все участки расположены на Семеновской набережной в районе дома №1, строение 1, дома №3/1, строение 17, дома №3/1, корпус 2, дома № 3/1, корпус 3, дома № 2/1, строение 1, дома №1, строение 2.

Ранее в Москве ограничили движение транспорта на пересечении улицы Ферганская и улицы Ташкентская. Там ведется строительство станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро.