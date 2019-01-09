Движение на нескольких улицах ограничили из-за строительства метро

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ограничили движение транспорта на пересечении улицы Ферганская и улицы Ташкентская по 23 декабря. Ограничения связаны со строительством станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии столичного метрополитена, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный комплекс столицы. Как уточняется, ограничения коснутся одной полосы.

На юго-западе столицы ограничили движение транспорта до 30 июня на улице Каховка из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Кроме того, движение ограничили на участке от Севастопольского проспекта до дома номер 19, строение 2.

Во время ограничения будет осуществляться поэтапное занятие до четырех полос с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что с 9 января по 30 апреля 2019 года будет ограничено движение транспорта на двух участках улицы Угрешская. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей.