Движение на двух участках улицы Угрешская ограничат с 9 января

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В Москве с 9 января по 30 апреля 2019 года будет ограничено движение транспорта на двух участках улицы Угрешская. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Движение будет круглосуточно ограничено на участке улицы Угрешская от дома номер 3, строение 1 до дома номер 14, строение 1.

"Ограничение будет действовать по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участке улицы Угрешская в районе дома 33, строение 26 круглосуточно ограничат движение по одной полосе.

Ранее во вторник сообщалось, что с 9 января по 30 апреля ограничат движение транспорта на участках двух улиц в Северо-Восточном административном округе. Ограничения связаны с проведением инженерных работ.