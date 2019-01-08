Движение на участках двух улиц в СВАО ограничат с 9 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве с 9 января по 30 апреля ограничат движение транспорта на участках двух улиц в Северо-Восточном административном округе. Ограничения связаны с проведением инженерных работ, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Движение ограничат на участке улицы 1-я Мытищинская от дома 15, строение 1 до улицы 2-я Мытищинская; на участке улицы 2-я Мытищинская от дома 1, строение 1 до дома 2, строение 1.

Как отмечается, ограничения на данных участках будут действовать круглосуточно на одной полосе.

Ранее сообщалось, что с 9 января ограничение движение транспорта начнет действовать в Старопанском переулке в центре Москвы.

Ограничение введут в связи с инженерными работами по 1 февраля 2019 года, а также с 6 февраля по 21 марта.