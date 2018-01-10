Нераспроданные елки стали игрушками для обитателей Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 800 нераспроданных елок передали Московскому зоопарку предприниматели. Деревья пошли на корм травоядным животным, а также стали игрушками для обезьян и львов.
10 января ели разнесли по вольерам. Все обитатели зоопарка получили порцию деревьев. Травоядные их едят, копытные точат зубы, приматы пользуются ими в качестве игрушек и расчесок, кошачьи тоже играют с ними. Как рассказали в зоопарке, это улучшает эмоциональный фон животных. Елки передали бизнесмены, не успевшие продать деревья в предновогодние дни, сообщает Агентство "Москва".
9 января в столице открылось более десятка пунктов для утилизации елей. Куда можно сдать дерево, читайте в материале портала Москва 24.
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