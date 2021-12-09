Еще 14 детских поликлиник столицы перешли на электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 14 детских поликлиник присоединились к пилотному проекту по переходу на ведение медицинских карт исключительно в электронном виде, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Таким образом, уже 18 медицинских учреждений города, а это треть всех детских поликлиник Москвы, полностью перешли на электронные медкарты. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в планах властей оцифровать бумажные медкарты и перевести их в электронный формат во всех оставшихся детских медучреждениях.
"Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс – время, которое они могут уделить пациентам. Для родителей это удобно: теперь медицинские сведения не потеряются, а будут всегда под рукой – прямо в смартфоне. Это еще один шаг к цифровой поликлинике будущего", – подчеркнула Ракова.
Она добавила, что картохранилища полностью освободят, эти помещения используются с пользой для врачей. Причем медики смогут сами выбрать, что это будет – комната отдыха, комната для учебных тренингов или что-то другое.
Полноценный переход на электронное ведение медицинских карт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой соберут всю информацию о его здоровье.
Электронная медкарта дает пациенту доступ к медицинским сведениям круглые сутки, при этом можно представить эту информацию любому лечащему врачу – в городских, федеральных или частных медучреждениях.
Ранее Ракова рассказала, что в Москве четыре государственных медучреждения в рамках пилотного проекта полностью отказались от бумажных медкарт. Речь идет о детских поликлиниках № 30, 52, 110 и 122.
Получить доступ к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.
Если заявка поступит от москвича со стандартной учетной записью, доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи – в день подачи заявки.
"Это наш город": в Москве еще две детские поликлиники перешли на электронные медкарты
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