Город передал два помещения совету ветеранов и досуговому центру в Некрасовке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два помещения были переданы от города совету ветеранов и досуговому центру в Некрасовке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, общая площадь помещений составляет 419,2 квадратного метра. По его словам, речь идет о корпусах 1 и 2 дома № 7 на проспекте Защитников Москвы.

"Город оказывает социально ориентированным организациям имущественную поддержку. Некрасовка сейчас активно развивается, и у местного совета ветеранов, а также управы района появилась потребность в дополнительных площадях для проведения досуговой работы с горожанами", – объяснил он.

В свою очередь, замруководителя управы района Иван Грибцов рассказал, что в помещениях планируется провести ремонт. Затем совет ветеранов разместится на площади 81,9 квадратного метра, а помещение площадью 337,3 квадратного метра выставят на конкурс. В рамках него определят учреждение, которое будет организовывать досуг населения.



Ранее город передал 34 объекта недвижимости досуговым учреждениям, центрам московского долголетия, советам ветеранов, школам и детсадам в третьем квартале этого года. По словам заммэра Владимира Ефимова, это позволяет социально значимым организациям работать в комфорте и улучшать качество услуг.

Площадь переданных объектов составляет 44 тысячи квадратных метров. Всего с начала 2023 года предоставили 103 объекта общей площадью 130,1 тысячи "квадратов".



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