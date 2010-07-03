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05:14

Застройщика комплекса Sky House в Москве признали банкротом

город строительство недвижимость

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Застройщика проблемного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на улице Мытная, дом 40-44, признали банкротом, открыто конкурсное производство.

Как сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, такое решение в отношении ООО "Олтэр" вынес арбитражный суд Подмосковья 7 ноября.

С 2019 года обязательства по завершению строительства взяла на себя компания Capital Group. Указывается, что процедура банкротства не окажет влияния на сроки достройки.

До конца осени должно завершиться тестирование инженерных систем жилых корпусов. После этого определятся сроки завершения строительства.

Комплекс строится с 2008 года. В Sky House восемь корпусов, четыре из них – жилые. Площадь объекта составляет более 146 тысяч квадратных метров.

В 2018 году стало известно, что в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "Олтэр" возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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