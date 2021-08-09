В "Технограде" открывают новый курс для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" запустил новый онлайн-курс для предпринимателей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Курс "Эффективное лидерство как инструмент достижения целей в бизнесе" стартует 10 августа. Прослушать его можно бесплатно, но необходима предварительная регистрации. Управленцам и собственникам предприятий расскажут, как развить бизнес в цифровую эпоху.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что информационно-образовательная поддержка бизнеса – одно из ключевых направлений деятельности “Технограда”.

Он отметил, что новый курс будет полезен как начинающим, так и продвинутым руководителям. В рамках учебной программы они отработают навыки, необходимые современному лидеру, а также получат ценные знания по продажам и продвижению своей продукции.

На занятиях ждут тех, кто хочет научиться мотивировать подчиненных, ставить грамотные задачи и создать сплоченный коллектив единомышленников. Курс состоит из шести вебинаров. Каждый будет начинаться в 19:00.

Первое занятие состоится 10 августа. Его посвятят эмоциональному интеллекту. Во время вебинара со слушателями поделятся набором техник для развития эмоционального интеллекта и научат использовать его в работе.

Второе занятие, 12 августа, посвятят тому, как сформировать личный бренд. Участникам объяснят, как создать узнаваемый и обсуждаемый образ и почему это важно для бизнеса.

Темой третьего занятия, которое состоится 17 августа, станет трансформация предпринимательства в цифровую эпоху. Там расскажут, как бизнесу процветать в современных реалиях.

Четвертое занятие посвятят секретам успешных интернет-продаж, а на пятом вебинаре научат продвигать услуги компании в Instagram. Шестой курс станет завершающим. На нем эксперты расскажут о том, как добиться выхода компании на международный рынок и как российскому бизнес-проекту получить иностранное финансирование.

Полное расписание вебинаров опубликовано на сайте центра развития карьеры.

Ранее у столичного "Технограда" появился авторский карьерный подкаст. Его слушатели узнают, как произвести впечатление на собеседовании, составить хорошее резюме и стать востребованным на рынке труда.