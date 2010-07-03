Супердедушка из Москвы рассказал, что помогает ему сохранять хорошую форму

14:49
14:49
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Фото: youtube.com/moscowdszn
Участник конкурса "Супердедушка-2019" Алексей Белов рассказал, что помогает ему оставаться в отличной хорошей форме.
Каждое утро Алексей Борисович просыпается в 6 часов утра и отправляется на полуторачасовую зарядку на свежем воздухе. По его словам, это "дает отличный заряд энергии на весь день".
"Я не спешу, выполняю упражнения в спокойном темпе (…) Раньше я был довольно плотного телосложения – весил под 100 килограммов. Беспокоили давление, одышка. И я решил заняться собой: стал делать зарядку, слежу за питанием. Теперь чувствую себя гораздо лучше. Да и вес сильно уменьшился – сейчас стабильные 74 килограмма", – рассказал пенсионер корреспонденту "Вечерней Москвы".
К восьми утра супердедушка возвращается домой, чтобы принять душ и позавтракать. Для первого приема пищи он варит на плите гречневую кашу, разогревает приготовленную заранее курицу, делает салат из свежих овощей.
В течение дня посещает занятия по программе "Московское долголетие" – ходит в бассейн, на курсы компьютерной грамотности.
"Мне все интересно. Главное в нашем возрасте – не сидеть без дела", – резюмирует пенсионер.
Конкурс "Супердедушка" в столице проходит с 2015 года. Его организует департамент труда и социальной защиты населения столицы. Цель мероприятия – показать возможности, которые предоставляет город жителям Москвы старшего поколения для личностной самореализации, развития творческих способностей, обучения и интересного досуга.
Проект "Московское долголетие" создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году. С 1 января 2019 года столичные власти сделали программу постоянной. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет.
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