Предметы быта XVII–XIX веков нашли в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Артефакты XVII–XIX веков обнаружили во время работ по благоустройству в Малом Златоустинском переулке и на Новослободской улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, среди недавно открытых руин церкви Трех Святителей на Новослободской улице специалистам удалось нашли место, где некогда находился престол храма. По словам археологов, находка представляет собой квадратный проем в черновом полу, выложенный кирпичом по краям. Престол разобрали намеренно, скорее всего, во время сноса церкви в 1930-е годы, пояснили эксперты.

Помимо этого, в Малом Златоустинском переулке обнаружили семь предметов быта, возраст которых варьируется от 150 до 350 лет. В числе находок – фрагмент перстня, часть бубенчика и литая пуговица-гирька. Не менее интересными артефактами специалисты считают орнаментированный наперсток и керамический чубук турецкой курительной трубки XVIII века, а также обувную подковку и основание фарфорового подсвечника XIX века. После исследования все найденные в Малом Златоустинском переулке предметы планируют передать в коллекции столичных музеев.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что раскопки в столице "приносят все новые и новые интересные находки". По его словам, только в этом году найдено свыше пяти тысяч артефактов. "Всегда интересно подумать о том, кто мог бы пользоваться этими предметами – носил перстень, читал, покуривая, при свечах, пришивал пуговицы, используя наперсток", – подчеркнул Емельянов. "Это делает нас немного ближе к тем, кто жил в Москве и ее окрестностях несколько сот лет назад", – добавил он.

В середине июля археологи обнаружили в Армянском и Малом Златоустинском переулках в центре Москвы предметы быта, религиозные артефакты и монеты XVIII–XX веков. Тогда глава Мосгорнаследия особо отметил один из артефактов – рельефный расписной изразец одной из печей, который датируется началом XVIII века.