Выставка "Находки моей улицы" откроется в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 16 августа по 17 октября в Музее Москвы пройдет выставка "Находки моей улицы". На ней будут представлены уникальные исторические предметы, найденные археологами на столичных улицах в 2018 году, сообщает Агентство "Москва".
В экспозицию войдут около 100 артефактов, предметов повседневной жизни москвичей и свидетельств самых разных периодов истории Москвы – от эпохи Средневековья до конца XIX века. Гости увидят изразцы с необычными сюжетами, образцы искусства средневековых литейщиков, керамику, предметы религиозного назначения, оружие.
Открытие выставки приурочено ко Дню археолога, который отмечается 15 августа. Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, с начала года археологи, работающие вместе со строителями при благоустройстве московских улиц, обнаружили более пяти тысяч уникальных предметов, и это несмотря на то, что из-за чемпионата мира по футболу археологических исследований в Москве велось немного. Всего же за несколько последних лет археологических находок совершено порядка 30 тысяч.
Проводимая в 2017 году выставка археологических находок "Тайны московских подземелий" на июльском Moscow Urban Forum 2018 была названа лучшей в номинации "Городские выставки".
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