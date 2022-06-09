Мосводосток не выявил загрязнений в реке Чермянке после сообщений о белой пене

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Специалисты Мосводостока проверили реку Чермянку в столичном районе Бибирево и не обнаружили в ней загрязняющих веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Загрязняющих веществ не обнаружено, посторонних запахов не зафиксировано. Угрозы для флоры и фауны отсутствуют", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что специалисты Мосводостока возьмут на усиленный контроль отдельный участок реки Чермянки.
Видео, в которых воду реки покрывает пена, появились ранее в СМИ и соцсетях. В Мосводостоке отметили, что обращение о загрязнении поступило вечером 8 июня.
Ранее эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что каждый человек должен стараться оставлять за собой меньший экологический след. По его словам, нужно начинать с себя.
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