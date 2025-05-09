Торжественный парад в честь 80-летия Великой Победы. Прямой эфир

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На Красной площади проходит парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие традиционно состоит из нескольких частей: торжественное построение, речь президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина, марш пеших колонн и демонстрация военной техники.

Вместе с военнослужащими различных родов войск Вооруженных сил России по брусчатке Красной площади пройдут военные из 13 стран: Белоруссии, Казахстана, Китая, Вьетнама и других дружественных государств.

Также на параде Победы представят различную военную технику: как классические образцы времен Великой Отечественной войны, так и передовые разработки.

На Красной площади присутствуют представители 29 государств. После окончания парада иностранные лидеры вместе с Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.