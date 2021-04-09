Столичные дороги промоют с шампунем после зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты вновь помоют столичные дороги с шампунем после зимы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в апреле эти мероприятия пройдут четыре раза.

Специалисты проводят работы в два этапа: сперва дороги обрабатывают шампунем, а затем промывают обычной водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную.

Ранее сообщалось, что до конца апреля специалисты приведут в порядок свыше двух тысяч объектов, таких как мосты, тоннели, подземные и наземные остекленные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, а также памятники. Так, 17 марта уже промыли монумент Победы на Поклонной горе.