Движение по 2-й Брестской улице восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по 2-й Брестской улице восстановили после полного перекрытия из-за взрыва в бизнес-центре "Панорама", сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.



Ранее в бизнес-центре "Панорама" по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8, произошел взрыв, в результате чего в здании выбило стекла и начался пожар.

Возгорание ликвидировали на площади 5 квадратных метров. По данным Следственного комитета, пострадали два человека.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции.