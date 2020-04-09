Движение по 2-й Брестской улице восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение по 2-й Брестской улице восстановили после полного перекрытия из-за взрыва в бизнес-центре "Панорама", сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее в бизнес-центре "Панорама" по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8, произошел взрыв, в результате чего в здании выбило стекла и начался пожар.
Возгорание ликвидировали на площади 5 квадратных метров. По данным Следственного комитета, пострадали два человека.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции.
Взрыв в бизнес-центре на 2-й Брестской. Фото с места
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