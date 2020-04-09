Взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции – Бирюков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Примерно полтора десятка окон оказались выбиты в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, где в четверг днем произошел взрыв, сообщил заммэра Петр Бирюков.



По его словам, на этаже находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы.

"Других пострадавших нет. Разрушений несущих конструкций тоже нет", – приводит слова Бирюкова "Интерфакс".

По его информации, в результате хлопка пострадали только легкие перегородки на этаже. Бирюков добавил, что на том этаже, где произошел взрыв, велись ремонтные работы.

Взрыв в бизнес-центре на 2-й Брестской. Фото с места Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16

Возгорание произошло на восьмом этаже в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы. Причиной инцидента стал взрыв бойлера. ЧП произошло по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8. Движение по улице полностью перекрыли.

В настоящий момент спасатели производят проверку помещений. Экстренные службы устанавливают местонахождение 10 человек. Люди, которых сейчас ищут, находились в этот момент на этаже. По данным Следственного комитета, пострадали два человека.