Взрыв в бизнес-центре не повредил несущие конструкции – Бирюков

15:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Примерно полтора десятка окон оказались выбиты в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, где в четверг днем произошел взрыв, сообщил заммэра Петр Бирюков.
По его словам, на этаже находились два человека, в том числе женщина, которая получила небольшие травмы.
"Других пострадавших нет. Разрушений несущих конструкций тоже нет", – приводит слова Бирюкова "Интерфакс".
По его информации, в результате хлопка пострадали только легкие перегородки на этаже. Бирюков добавил, что на том этаже, где произошел взрыв, велись ремонтные работы.
Взрыв в бизнес-центре на 2-й Брестской. Фото с места
Возгорание произошло на восьмом этаже в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы. Причиной инцидента стал взрыв бойлера. ЧП произошло по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8. Движение по улице полностью перекрыли.
В настоящий момент спасатели производят проверку помещений. Экстренные службы устанавливают местонахождение 10 человек. Люди, которых сейчас ищут, находились в этот момент на этаже. По данным Следственного комитета, пострадали два человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: