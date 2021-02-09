Школу на 1,2 тыс мест построят в деревне Ватутинки в 2022 году

16:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В деревне Ватутинки в 2022 году появится школа на 1,2 тысячи учебных мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. К строительству планируем приступить в этом году", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Как уточняется, в школе предусмотрено размещение блока начальной школы отдельно от основной и средней. Также учебное заведение будет доступно для маломобильных групп населения.
"В составе школы проектом предстоит предусмотреть 20 учебных классов начальной школы с 1-го по 4-й класс, 20 классов средней школы с 5-го по 9-й, и 8 – с 10-го по 11-й класс, а также медицинский, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс с возможностью одновременного проведения занятий у нескольких групп и IT-полигон для практических занятий", – говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что школу оснастят оборудованием в рамках проекта МЭШ.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 1 сентября 2021 года в Левобережном районе планируют открыть новую школу № 158 на 1 900 учеников. В четырехэтажном здании будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников всех возрастов. Помещения также приспособят для учеников с ограниченными возможностями.
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