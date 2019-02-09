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01:37

В Люберцах до конца года отремонтируют около 960 подъездов

город благоустройство

01:37

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В Люберцах до конца 2019 года приведут в порядок подъезды жилых домов, передает Агентство "Москва".
Как сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий, в рамках программы "Мой подъезд" запланирован ремонт не менее 955 подъездов. К сегодняшнему дню в округе уже отремонтировано 1 тысяча 329 подъездов многоквартирных домов.

Ружицкий добавил, что реализация программы "Чистая вода" будет продолжена. В планах модернизировать две котельные и два водозаборных узла.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы до конца 2019 года отремонтируют 120 подъездов. В 26 из них работы уже начались. На каждом объекте будут работать от пяти до семи бригад по два человека.

город благоустройство

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