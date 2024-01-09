Инвесторы построили восемь соцобъектов в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За 2023 год в Москве построили восемь важных социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, возведение крупных соцобъектов вблизи с жилыми зданиями является основным фактором в развитии столицы и улучшения качества жизни москвичей.

Так, Левкин сообщил, что на востоке появился флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова.

При этом в области спорта произошло также много изменений. Так, на улице Сокольнический Вал обновили ледовый дворец, в центральном административном округе (ЦАО) возвели ледовый дворец "Кристалл", в северо-западном округе построили каток "Сталкер", а в юго-западном – центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

Кроме того, на Рождественской улице уже ввели в эксплуатацию дворец спорта "Некрасовка" с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута. Также на севере Москвы появилась академия спорта "Динамо", а на западе – здание учебно-образовательного кластера "Ломоносов".

Ранее Левкин сообщил, что в 2023 году в Москве побили рекорд по вводу в эксплуатацию объектов образования инвесторами. Так, в столице построено 36 детских садов и 18 школ. Вместе с этим в городе ввели в эксплуатацию два культурных, 14 спортивных и четыре объекта здравоохранения.



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