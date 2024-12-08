Департамент природы Москвы объяснил появление комаров на снегу

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В Москве заметили несколько комаров на снегу. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили, что существуют виды насекомых, которые сохраняют активность даже зимой. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на департамент природы.

Уточняется, что это так называемые зимние или снежные комары.

При этом появление насекомых на снегу не говорит о приближающемся потеплении. В сильные морозы комары не встречаются, но их можно заметить при небольшом минусе.

В сообщении уточняется, что зимние комары не пьют кровь и совсем не питаются во взрослом возрасте. Живут только за счет накопленной энергии на стадии личинки.

Ранее сообщалось, что насекомые не могут поддерживать постоянную температуру тела, из-за чего впадают в диапаузу, то есть засыпают, при наступлении неблагоприятного температурного периода. А для пережидания неблагоприятного периода выбирают квартиры и теплые дома.

