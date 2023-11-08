Капитальный ремонт начался в центре госуслуг "Мои документы" в Южном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт начался в центре госуслуг "Мои документы" района Южное Тушино, расположенном по адресу улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что центр находится на первом этаже и частично в подвале 17-этажного здания 1991 года постройки, его площадь составляет 2 870 квадратных метров.

Отмечается, что до начала работ пространство находилось в неудовлетворительном состоянии. Необходимо было заменить инженерные системы, а также уделить внимание внутренней отделке и кровельному покрытию.

На данный момент в помещении ведутся демонтажные работы, заявил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин. Во время ремонта специалисты выполнят зонирование помещений, которое позволит использовать их рациональнее и создать комфортные условия ожидания для граждан и работы сотрудников.

Он отметил, что центр будет оснащен современными системами водо- и электроснабжения, кондиционирования и контроля доступа, вентиляции, отопления, канализации, а также пожарной и охранной сигнализациями. Кроме того, предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей из центра госуслуг.

На сайте подчеркнули, что на первом этаже появятся зоны приема, ожидания и оказания электронных услуг, санузел для маломобильных граждан с системой двусторонней связи с персоналом, вестибюль, кабинет для неторжественной регистрации брака и помещения отдела по вопросам миграции для приема заявителей.

Для родителей с маленькими детьми оборудуют специальную комнату матери и ребенка и игровой уголок. Также создадут кабинет биометрии, зоны для установки банковских терминалов и фотокабин, уголок здоровья. В помещениях основного, вспомогательного, технического и обслуживающего назначения будут различные виды напольных и настенных покрытий, отделки потолков.

Закончить ремонт планируют в четвертом квартале 2024 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году специалисты закончили ремонт в двух центрах "Мои документы", в трех они еще проводят работы. В частности, 26 зданий модернизируют для маломобильных граждан.

В частности, центр госуслуг "Мои документы" района Москворечье-Сабурово на Пролетарском проспекте открылся после капитального ремонта в апреле. В помещении обновили отделку, заменили мебель, сделали его более комфортным для маломобильных граждан, а для посетителей с детьми предусмотрели игровую зону.

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