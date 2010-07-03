Светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" закроют на зиму

В музее-заповеднике "Царицыно" в среду, 9 октября, законсервируют на зимний период светодинамический фонтан. Это единственный фонтан в городе, который консервируют с помощью специального воздухоопорного купола. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Гормост".

Как отмечается, фонтан находится в акватории Царицынского пруда.

"Водная картина обеспечивается подводными насосами, расположенными в чаше фонтана, композиция и подсветка изменяются плавно или прерывисто в соответствии с музыкальным сопровождением. Подсветка осуществляется при помощи подводных светильников: независимые линии управления световым и струйным дизайном на позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций", – говорится в сообщении.

Главной особенностью фонтана является то, что он размещен в естественном пруду.

В Москве 1 октября завершился сезон работы фонтанов из-за холодной погоды. Работы по консервации фонтанов предусматривают слив воды, демонтаж насадок, а также промывку чаш и прочистку заборных решеток.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что для защиты от холода фонтанов со сложными инженерными коммуникациями и декором, нужно принять дополнительные меры.

В Москве насчитывается в общей сложности более 600 фонтанов, 60 из которых самые крупные. В зимний период сотрудники ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование к весне и лету. Специалисты предприятия обслуживают 87 фонтанов, которые установлены в знаковых местах города.

