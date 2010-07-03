Возведение кинодеревни в ТиНАО может начаться в 2020 году

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В 2020 году в ТиНАО могут начать строить кинодеревню. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что в ТиНАО достаточно земли, подходящей для организации такой деревни. Ограничений почти нет, есть возможность выделить земельный участок такой площади, которая потребуется.

"Мы приступили к подбору участка. Думаю, в будущем году определимся с подходящим местом, и можно будет приступать к строительству. Появилась идея не сносить уже отснятые декорации, а сделать эту площадку достопримечательностью. При этом новые декорации можно возводить на соседней площадке, таким образом, со временем мы получим настоящий парк декораций из фильмов", – сказал Жидкин.

В августе стало известно, что в ТиНАО могут создать площадку для размещения кинодекораций. В дальнейшем она может стать кинопарком со всей инфраструктурой.

В 2019 году на западе Москвы построили один из крупнейших в Европе съемочных павильонов. На Мосфильме появились два новых объекта – "Дом костюма и реквизита" и большой съемочный павильон. Аналогичного по масштабу строительства на киностудии не было уже более 50 лет. Площадь нового павильона составляет 1647 квадратных метров.

