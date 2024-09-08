08 сентября, 09:51Город
Патриотический квиз и мастер-классы пройдут на Болотной площади 8 сентября
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Патриотический квиз и различные мастер-классы пройдут на Болотной площади 8 сентября в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Квиз "Дорогие мои москвичи" стартует в 14:00. Организаторы подготовили 30 вопросов об известных горожанах: поэтах, ученых, композиторах, спортсменах и военных. Победитель получит приз от участников проекта "Сделано в Москве".
В 15:00 запланирован мастер-класс по созданию памятных медалей для защитников России в павильоне детских товаров.
Также все желающие могут посетить тренировку по тхэквондо. Она пройдет на свежем воздухе рядом с павильоном детских игрушек.
С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Гости заключительных дней фестиваля "Москва 2030" также смогут увидеть дрессировку служебных собак. Мероприятие пройдет на площадке в парке "Музеон". Здесь же можно будет попробовать свои силы в серфинге и посетить различные мастер-классы.
Показательные выступления кинологической службы МВД РФ "Щенячий патруль" пройдут 8 сентября в 16:00 на площадке "Питомцы в Москве".
Телеканал Москва 24 подготовил ко Дню города конкурсы и мастер-классы в парке "Музеон"