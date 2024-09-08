Патриотический квиз и мастер-классы пройдут на Болотной площади 8 сентября

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Патриотический квиз и различные мастер-классы пройдут на Болотной площади 8 сентября в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Квиз "Дорогие мои москвичи" стартует в 14:00. Организаторы подготовили 30 вопросов об известных горожанах: поэтах, ученых, композиторах, спортсменах и военных. Победитель получит приз от участников проекта "Сделано в Москве".

В 15:00 запланирован мастер-класс по созданию памятных медалей для защитников России в павильоне детских товаров.

Также все желающие могут посетить тренировку по тхэквондо. Она пройдет на свежем воздухе рядом с павильоном детских игрушек.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Гости заключительных дней фестиваля "Москва 2030" также смогут увидеть дрессировку служебных собак. Мероприятие пройдет на площадке в парке "Музеон". Здесь же можно будет попробовать свои силы в серфинге и посетить различные мастер-классы.

Показательные выступления кинологической службы МВД РФ "Щенячий патруль" пройдут 8 сентября в 16:00 на площадке "Питомцы в Москве".

