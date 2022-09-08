Основные работы по благоустройству переулков в Тверском районе завершат ко Дню города

Фото: теллеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами завершат ко Дню города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что главная задача заключается в сохранении колорита пространств с добавлением комфорта и функциональности. По его словам, рабочие расширили и обновили тротуары, организовали парковочные карманы, установили скамейки для отдыха и навигационные стрелы.

Так, в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик. Рабочие убрали воздушные кабельные линии под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространств.

Бирюков подчеркнул, что на проезжей части заменили покрытие, а также проложили дополнительную водосточную сеть и обустроили дождеприемные колодцы.

"Особое внимание уделили созданию комфортного уличного освещения. Теперь территорию освещают в общей сложности 216 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", – сказал заммэра.

Также привели в порядок газон и дорожки, установили новые фонари в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Озеленение завершается в переулках между Тверской и Большой Никитской улицами. Там уже обновили газон площадью 8,8 тысячи квадратных метров, а осенью высадят 40 деревьев и свыше двух тысяч кустарников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники.

В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города.

