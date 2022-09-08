Основные работы по благоустройству переулков в Тверском районе завершат ко Дню города

07:50
Фото: теллеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами завершат ко Дню города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что главная задача заключается в сохранении колорита пространств с добавлением комфорта и функциональности. По его словам, рабочие расширили и обновили тротуары, организовали парковочные карманы, установили скамейки для отдыха и навигационные стрелы.
Так, в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, Шведский тупик. Рабочие убрали воздушные кабельные линии под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространств.
Бирюков подчеркнул, что на проезжей части заменили покрытие, а также проложили дополнительную водосточную сеть и обустроили дождеприемные колодцы.
"Особое внимание уделили созданию комфортного уличного освещения. Теперь территорию освещают в общей сложности 216 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", – сказал заммэра.
Также привели в порядок газон и дорожки, установили новые фонари в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Озеленение завершается в переулках между Тверской и Большой Никитской улицами. Там уже обновили газон площадью 8,8 тысячи квадратных метров, а осенью высадят 40 деревьев и свыше двух тысяч кустарников.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники.
В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города.
Собянин: основные работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершены
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