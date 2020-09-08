"Выделенки" еще на 82 улицах столицы будут ежедневно открыты общественному транспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выделенные полосы будут работать в ежедневном режиме еще на 82 улицах Москвы, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

В перечень улиц вошли часть Земляного Вала, Комсомольский проспект – от Зубовского бульвара до проспекта Вернадского, включая мост Лужники, Марксистская улица – от Маяковского переулка до Таганской площади, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Таганская площадь и Таганская улица.

Ранее в столичном департаменте транспорта объявили, что в ближайшее время все выделенные полосы в Москве будут работать 24/7. Точная дата начала действия такого режима будет объявлена заранее.

Согласно ему, теперь по выделенным полосам разрешен проезд только для городского транспорта, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб, такси и велосипедов.

Ранее сообщалось, что столичным таксистам запретили ездить по трем "выделенкам". Такое решение приняли, потому что из-за них автобусы отстают от расписания.