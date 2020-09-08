В Капотне появилась новая автостоянка

Фото: Владимир Антропов
Московский НПЗ открыл новую автостоянку для своих работников. Площадка из 315 парковочных мест позволит снизить транспортную нагрузку в Капотне, убрав автомобили сотрудников с городских парковок. К концу следующего года количество парковочных мест увеличится до 800, когда будет готова вторая очередь проекта.
Новая автостоянка обустроена вместо 20 выведенных ранее из эксплуатации хозяйственных построек. Благодаря современным технологиям новые объекты компактно расположены, а освободившиеся площади МНПЗ задействует в том числе под социально значимые проекты.
Как заявил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, каждый год с учетом запроса жителей реализуются проекты озеленения, модернизации спортивных сооружений и объектов культуры.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, которая приняла участие в мероприятии, обратила внимание на то, что и в транспортном вопросе во всем районе видны значительные изменения в лучшую сторону.
"Для автомобилей появились парковочные карманы. Спасибо и Московскому НПЗ за то, что в срок, как мы и договаривались, открыта новая автостоянка. И городское благоустройство, и модернизация МНПЗ направлены на то, чтобы жителям было комфортнее в своем районе", – заключила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил Московский НПЗ. На предприятии 23 июля ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+". Собянин отметил, что воздействие Московского НПЗ на экологию снизилось в четыре раза.
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