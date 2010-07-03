Победители конкурса "Тачка от Xzibit’а" получили прокачанную "Волгу"

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Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Артем и Максим Беловы стали победителями конкурса "Тачка от Xzibit’а". Они получили в подарок автомобиль от звезды мировой величины, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
В субботу, 7 сентября, на фестивале состоялся грандиозный концерт, хэдлайнером которого стал рэпер Xzibit. В преддверии выступления, с 4 по 6 сентября, проходил конкурс "Тачка от Xzibit’а".
Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно было записать на видео собственное рэп-исполнение, спеть любимую песню или зажигательно станцевать на фоне любого авто, а затем выложить видео в Сеть.
Победителей выбрал сам Xzibit. Подарком стал автомобиль, который прокачали. За основу взяли нашу "Волгу" 1976 года выпуска, на который установили мощный двигатель, спицевые диски, пневматическую подвеску, которая поднимает и опускает авто.
Также на машину нанесли эксклюзивную многослойную краску. Салон обновили и установили современную аудиосистему.
В прошлый раз Xzibit выступал в Москве в 2014 году в составе коллектива Serial Killers, а его сольный концерт состоялся еще в 2011 году. Незабываемое хип-хоп-шоу на ВДНХ станет одним из самых ярких событий празднования Дня города, подчеркнули организаторы фестиваля.
Кроме того, главный приз конкурса рэп-исполнителей, который проходил на ВДНХ в рамках фестиваля "Ритм моего города", получил коллектив "ЛовиМайк" из Москвы. Коллективу вручили 1,5 миллиона рублей.
Первое, второй и третье места в номинации "сольный исполнитель" также достались конкурсантам-москвичам, исполнителям DEFOLT, REEKYMUZE и EXASTLER.
Среди групп первыми стали FIRE FUNK из Санкт-Петербурга, вторыми – LILA MANILA из Алматы, третье место занял коллектив из Москвы под названием "Сила Слова".
Участие в конкурсе приняли 75 исполнителей и коллективов. Всего же было отправлено более 700 заявок.
В течение конкурса-фестиваля музыканты и хип-хоп группы демонстрировали свое мастерство на ВДНХ. Артистизм конкурсантов, технику и стиль исполнения, качество текстов оценивали по десятибалльной шкале авторитетные представители хип-хоп индустрии.
"Ритм моего города" вошел в программу юбилейного года ВДНХ и объединил пять тематических недель, посвященных разным аспектам молодежной уличной культуры. Неделя Street Music продлится с 2 по 8 сентября.
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