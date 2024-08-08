Мария Воропаева: четыре памятника включено в "Маршрут наших побед" в Солнцеве

Фото: Александра Денисова

Куратор проекта "Маршрут наших побед", активист общественного движения "Мой район" и руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева сообщила о продолжении работы над проектом и включением в него памятных мест района Солнцево, передает корреспондент Агентства "Москва".

Так, члены Совета ветеранов Солнцева и представители исторического сообщества, активисты движения "Мой район" и депутаты СДМО провели работу над дорожной картой знаковых мест района, посвященных героям и свершениям Великой Отечественной войны.

"Часть работы над "Маршрутом наших побед" в Солнцеве для меня особенно важна. С учетом того, что во время Отечественной войны здесь проходила мощная линия обороны столицы, можно без преувеличения сказать, что Москва начинается с нас! Жителям нашего района есть, чем гордиться, и эта память обязана передаваться из поколения в поколение без права на забвение. А еще очень важен регулярный гражданский контроль над состоянием мемориалов, он позволяет властям максимально оперативно реагировать в вопросах их ремонта или реконструкции", – отметила Мария Воропаева.

В патриотический проект "Маршрут наших побед" теперь включен обелиск "11 павшим воинам" и памятник жителям Мещерского, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, памятники воинам в парке "Центральный" и танкистам 2-й гвардейской танковой Краснознаменной армии Богданова. Они будут добавлены в интерактивную карту, а их посещение в рамках исторического лектория рекомендуют в программу патриотического воспитания юных жителей района.

Ранее Воропаева в рамках проекта "Все для победы" посетила госпиталь для ветеранов войн № 2 на Волгоградском проспекте. Он обеспечивает высококвалифицированную помощь раненым бойцам.