Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко установили по просьбе москвичей

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Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино установили по просьбе москвичей, передает корреспондент Агентства "Москва".

Как уточняется, раньше путь через проезжую часть у дома 12 был небезопасен из-за уклона, на котором пешеходы поскальзывались и могли получить травмы. Жители района Западное Дегунино 8 августа встретились, чтобы осмотреть обновленный подход к "зебре".

Заместитель председателя общества инвалидов района Западное Дегунино Любовь Архипова рассказала, что с просьбой о помощи в его усовершенствовании они обратились к члену Общественного совета САО Москвы Милене Авимской.

"Милена Юрьевна поддержала наш запрос, и вот долгожданная лестница установлена. Мы этому очень рады, потому что здесь расположен популярный в районе торговый центр, который все мы посещаем. В осеннее и зимнее время на островке, ведущем к переходу через дорогу, бывало скользко, и возникал риск не только споткнуться, но и выкатиться под колеса проезжающего транспорта. Теперь этот вопрос решен, мы благодарны Милене Юрьевне за помощь, а властям города – за своевременную реакцию на нашу просьбу", – отметила одна их жительниц района.

Безопасный спуск к пешеходному переходу выполнен в металле и, по словам местных активистов, значительно облегчит движение пешеходов.

Ранее Авимская обсудила с жильцами возможность сноса недостроенного здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Прибрежном проезде. Она отметила, что этот коммерческий физкультурно-оздоровительный комплекс начали возводить в 2007 году. Застройщик так и не завершил работы, а здание внесено в перечень внебюджетных объектов долгостроя.