Фестиваль "Sолома" пройдет в саду "Эрмитаж" 10 августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Литературно-музыкальный фестиваль "Sолома" состоится в саду "Эрмитаж" 10 августа. Мероприятие пройдет уже в пятый раз, сообщает Агентство "Москва".

"Фестиваль стартует в 16:00 с "Открытого микрофона", который даст возможность молодым поэтам и писателям представить свои произведения на всеобщее одобрение.

По традиции в один день с фестивалем пройдет выставка-галерея "Сушка", в которой могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители.

Гости смогут посетить лекции профессиональных фотографов агентства "Москва", которое выступает куратором выставки. Для молодых музыкантов организуют "Акустическую сцену".

Вот уже несколько лет организаторы фестиваля получают огромное количество заявок от музыкальных групп с просьбой дать возможность выступить на сцене "Sоломы". Самые талантливые из них получат такую возможность на исторической сцене сада "Эрмитаж".

В 19:00 на большой сцене New Life Brass исполнит музыку из известных советских и зарубежных кинофильмов, продолжат программу SHOO, Dezery, Антон Лаврентьев, Вася Аккерман.

Завершит вечер Guru Groove Foundation. Для детей откроют мастерскую театральных ремесел. Актеры мастерской представят музыкальные сказки.

Ранее сообщалось, что Москва онлайн покажет выступления New Life Brass и Shoo на фестивале "Sолома".

