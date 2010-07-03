Москва онлайн покажет выступления New Life Brass и Shoo на фестивале "Sолома"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 августа литературно-музыкальный фестиваль "Sолома" пятый раз пройдет в саду "Эрмитаж". В самом плодородном месяце года участники фестиваля и зрители по традиции будут пожинать плоды творчества музыкантов, поэтов и литераторов.

"Sолома" начнется в 16:00 с "Открытого микрофона", который даст возможность молодым поэтам и писателям прочитать свои произведения перед гостями фестиваля. На акустической сцене в этот вечер выступят самые талантливые начинающие музыканты. А на большой сцене в 19:00 New Life Brass исполнит музыку из известных советских и зарубежных кинофильмов. Программу продолжат Shoo, Dezery, Антон Лаврентьев и Вася Аккерман. Завершит вечер Guru Groove Foundation – группа, исполняющая эйсид-джаз, электрофанк и лаунж.

Смотрите трансляцию 10 августа в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.