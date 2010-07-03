Кубок мэра Москвы по городошному спорту стартует в столице 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кубок мэра Москвы по городошному спорту пройдет в столице с 10 по 17 августа. В соревнованиях примет участие более 150 спортсменов из разных стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия кубка пройдут в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Братеевская пойма" и на территории образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Участников турнира ожидают классические городки, еврогородки, финские городки (русская рюха), юношеский турнир по классическим городкам, турнир семейных команд "Папа, мама и я – городошная семья" и турнир для преподавателей образовательных учреждений.

Церемония закрытия и награждение участников пройдет 17 августа в 13:00 в "Коломенском".

С 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет Кубок мэра по хоккею. На турнире сыграют ЦСКА, "Динамо", "Спартак" и подмосковный "Витязь".

Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов, говорится на портале мэра и правительства города.