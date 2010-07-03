Московский электродный завод на шоссе Энтузиастов реконструируют, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Проект реконструкции предприятия был рассмотрен на заседании градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина. Отмечается, что специалистам предстоит снести старые сооружения площадью почти 12 тысяч квадратных метров и обновить производственные помещения.
Общая площадь проекта составит 150 тысяч квадратных метров. На территории завода появятся технопарк, офисы, торговые площадки и другие помещения. На базе Московского электродного завода создадут производственно-научный комплекс.
Московский электродный завод возведен в 1933 году и был предназначен для выпуска графитовых изделий. В настоящий момент предприятие выпускает различные виды графита, среди которых мелкозернистый и композиционный.
Ранее сообщалось, что эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют отреставрировать к 2021 году. Галерею не используют с середины 1980-х годов. Объект с эскалатором длиной 90 метров располагался у южного выхода станции метро "Ленинские горы" (сейчас "Воробьевы горы").
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