Эскалаторную галерею на Воробьевых горах реконструируют

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют отреставрировать к 2021 году.
"Эскалаторная галерея долго не работала, принято решение ее реконструировать. Планируем, что в 2021 году она будет запущена", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Галерею не используют с середины 1980-х годов. Объект с эскалатором длиной 90 метров располагался у южного выхода станции метро "Ленинские горы" (сейчас "Воробьевы горы").
Первых пассажиров галерея приняла 23 июля 1959 года. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. Постепенно она пришла в аварийное состояние, а в 1983-м ее закрыли. С тех пор галерея была заброшена.
Ранее сообщалось, что горнолыжный трамплин К-72 на Воробьевых горах может быть полностью восстановлен уже в 2020 году, тогда же планируют завершить строительство горнолыжной спортивной школы. Трамплины спортивного комплекса будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта, там смогут тренироваться горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы. В свободное от тренировок время спуски будут доступны для всех желающих.
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