Семейные эстафеты и цигун. День физкультурника отметят в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День физкультурника будет отмечаться с 9 по 12 августа в столичных парках.

9 августа в саду имени Баумана соберутся участники "Московского долголетия". С 12:00 до 14:30 гости будут заниматься йогой и гимнастикой цигун, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Основные мероприятия праздника запланированы на субботу, 10 августа.

Главной площадкой станут "Лужники". Колонны из спортсменов, строителей, а также представителей профсоюзов пройдут парадом от Южного спортивного центра до центральной площади. Затем начнутся соревнования. В программе: семейные эстафеты, перетягивание каната, дартс, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, волейбол и мини-футбол.

В Таганском парке с 11:00 до 12:00 пройдет сайкл-тренировка, а с 12:00 до 13:00 – тренировка "Стань человеком". В Перовском парке с 14:00 до 16:00 можно будет сдать нормативы ГТО и получить консультации по правильному питанию.

В парке "Северное Тушино" с 12:00 до 15:00 пройдет турнир по настольному теннису и уроки футбола для детей. Также проведут мастер-классы по зумбе и дыхательной гимнастике цигун.

На Ходынском поле с 11:00 до 13:30 пройдет спортивный фитнес-марафон, занятие по йоге и мастер-класс по программе Zumba Fitness.

В Измайловском парке приглашают горожан с ограниченными возможностями здоровья. Там состоятся соревнования по скандинавской ходьбе, а на поле для мини-футбола пройдет турнир по бочче.

В "Музеоне" с 10:00 до 19:00 пройдут мастер-классы по йоге, гимнастике цигун, скандинавской ходьбе, ушу и танцам.

На стадионе "Ангстрем", расположенном на Озерной аллее Зеленограда, участники "Московского долголетия" смогут также сдать нормативы ГТО, поиграть в мини-футбол и тэг-регби.

11 августа в парке у Джамгаровского пруда стартует третий этап цикла соревнований по скандинавской ходьбе с палками Nordic Energy. Состязания начнутся в 10:00, завершатся в 13:00.

12 августа в Воронцовском парке на главной сцене с 12:00 до 14:00 в рамках проекта "Московское долголетие" пройдет "Физкульт, привет! ".

