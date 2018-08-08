Доходный дом на Гоголевском бульваре признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом семьи Бочаровых на Гоголевском бульваре признали объектом культурного наследия регионального значения. Четырехэтажное здание было построено по проекту архитектора Льва Кекушева в начале XX века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Внешний облик здания не изменился. Дом построен в стиле модерн: между третьим и четвертым этажами можно увидеть лепные египетские мужские маски, а под выступающими эркерами скрыты большие совы с расправленными крыльями. Все эти элементы характерны для московского модерна того времени.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что изначально на втором, третьем и четвертом этажах находились по две большие квартиры. На первом располагалась квартира и магазин.

"Интересно, что торговое помещение было занято магазином, где продавали и принимали в окраску ткани", – отметил Емельянов.

В 1990-х годах в здании располагались офисы.

Ранее сообщалось, что в список объектов культурного наследия внесли трехэтажный жилой дом рабочего товарищества "Трудкоопстрой" в столичном районе Хамовники. Здание построили в конце 1920-х годов. Это образец нового типа советского жилья, которое сочетало в себе индивидуальные квартиры и общественные бытовые помещения – прачечную, сушильню, гладильню. Кроме того, в доме также располагалось общежитие и кухни для постояльцев.